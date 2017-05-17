В Москве 18 мая отключат отопление
С завтрашнего дня в Москве начнется отключение отопления, сообщил глава столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Павел Ливинский.
По его словам, в течение пяти дней отключат промышленные, административные, жилые здания, школы, детские сады и лечебные учреждения.
Отопительный сезон в Москве завершился 1 мая, однако из- за сильного похолодания, сопровождающегося мокрым снегом и заморозками, было принято решение возобновить подачу тепла в дома и на социальные объекты.
По прогнозам синоптиков, к 20 мая в Москве потеплеет до плюс 25 градусов, сообщает ТАСС.
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