В Москве 18 мая отключат отопление

С завтрашнего дня в Москве начнется отключение отопления, сообщил глава столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Павел Ливинский.

По его словам, в течение пяти дней отключат промышленные, административные, жилые здания, школы, детские сады и лечебные учреждения.

Отопительный сезон в Москве завершился 1 мая, однако из- за сильного похолодания, сопровождающегося мокрым снегом и заморозками, было принято решение возобновить подачу тепла в дома и на социальные объекты.

По прогнозам синоптиков, к 20 мая в Москве потеплеет до плюс 25 градусов, сообщает ТАСС.