В Москве отгремел праздничный салют в честь Дня Победы
Праздничным салютом завершается в Москве торжественное празднование 73-й годовщины окончания Великой Отечественной войны.
Ровно в 22:00 мск салют запустили с 33 площадок, расположенных в разных концах Москвы.
По задумке организаторов, это позволит увидеть залпы из любой точки столицы, сообщает «РИА Новости».
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