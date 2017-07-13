В Москве отец до смерти избил своего маленького сына
В Москве мужчина до смерти избил своего двухлетнего сына, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по столице.
Как уточняется в материале, инцидент произошел 10 июля, 29-летний мужчина по невыясненным причинам зверски избил своего ребенка, который скончался на следующий день.
По данным врачей, на теле и голове погибшего было найдено множество ушибов и переломов.
На мужчину завели дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть ребенка, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Следующая новость Рой диких пчел атаковал подъезд в подмосковном Лыткарине
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии