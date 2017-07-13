В Москве отец до смерти избил своего маленького сына

В Москве мужчина до смерти избил своего двухлетнего сына, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по столице.

Как уточняется в материале, инцидент произошел 10 июля, 29-летний мужчина по невыясненным причинам зверски избил своего ребенка, который скончался на следующий день.

По данным врачей, на теле и голове погибшего было найдено множество ушибов и переломов.

На мужчину завели дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть ребенка, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».