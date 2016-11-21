В Москве осудили экс-чиновника департамента горимущества Киндинова

В понедельник московский Симоновский суд вынес приговор бывшему начальнику отдела по работе с объектами культурного наследия департамента горимущества Москвы Илье Киндинову и присудил ему 4 года условно за покушение на взятку.

- Суд назначил Киндинову наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с лишением права занимать должность на госслужбе на три года, — рассказала пресс-секретарь суда Анастасия Семенихина.

Как считает следствие, подсудимый пытался склонить руководителя одной из коммерческих структур к передаче ему 20 миллионов рублей. Экс-чиновник потребовал от бизнесмена взятку за оказание помощи в подготовке документов для подачи заявки на участие в торгах на право аренды объекта культурного наследия, а также за гарантии выигрыша в аукционе.

Бизнесмен обратился с соответствующим заявлением в органы правопорядка. В ходе следственных мероприятий был задержан посредник, а затем и сам Киндинов, сообщают РИА «Новости».