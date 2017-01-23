В Москве осудили двух подпольных банкиров
Пресненский суд города Москвы вынес приговор двум подпольным банкирам, преступные доходы которых составили 750 миллионов рублей.
Согласно данным следствия, мужчины незаконно получали средства на счета подставных организаций, переводили их клиентам и выдавали наличные деньги за вознаграждение, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на столичный главк МВД.
Подсудимые признали свою вину и были приговорены к четырем годам лишения свободы условно каждый. Кроме того, суд обязал их выплатить по 700 тысяч рублей штрафа.
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