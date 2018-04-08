В Москве при ДТП опрокинулась машина скорой помощи
В Москве в результате столкновения с легковушкой опрокинулась машина скорой помощи.
Об этом РИА «Новости» сообщили в столичном управлении ГИБДД. Инцидент произошел на пересечении Зеленского проспекта и Перовской улицы.
«От удара медицинский автомобиль опрокинулся», - сказал собеседник агентства.
В настоящее время информация о пострадавших уточняется. На месте работают инспекторы ГИБДД.
Ранее в Крыму столкнулись электричка и микроавтобус. В результате ДТП погибли пятеро человек.
Следующая новость В США неизвестный исполосовал прохожих ножом
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии