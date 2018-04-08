В Москве при ДТП опрокинулась машина скорой помощи

В Москве в результате столкновения с легковушкой опрокинулась машина скорой помощи.

Об этом РИА «Новости» сообщили в столичном управлении ГИБДД. Инцидент произошел на пересечении Зеленского проспекта и Перовской улицы.

«От удара медицинский автомобиль опрокинулся», - сказал собеседник агентства.

В настоящее время информация о пострадавших уточняется. На месте работают инспекторы ГИБДД.

Ранее в Крыму столкнулись электричка и микроавтобус. В результате ДТП погибли пятеро человек.