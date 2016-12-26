В Москве опознано тело первой жертвы крушения Ту-154 в Сочи
Медикам-экспертам удалось идентифицировать тело первой жертвы авиакатастрофы Ту-154 в Сочи.
- В Москве, куда сегодня утром прибыл первый самолет с телами погибших при крушении самолета, начался процесс опознания. Опознана первая жертва катастрофы, - рассказал ТАСС источник в медицинских кругах.
Собеседник агентства отказался сообщить имя опознанной жертвы авиакатастрофы.
По его словам, для оказания помощи родственникам погибших в морге дежурят бригады медиков и психологов.
Ранее сообщалось, что все тела будут доставлены для опознания и проведения генетической экспертизы в 111-й Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны РФ.
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