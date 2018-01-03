В Москве ожидается рекордно теплое Рождество
Синоптики прогнозируют рекордно теплое Рождество в Московском регионе, сообщили в Гидрометцентре России.
По словам собеседника «Интерфакса», 1 и 2 апреля температура воздуха в Москве превысила климатическую норму на 10 градусов.
В Рождество, 7 января температура днем может подняться до 4-5 градусов тепла, установив абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений в Москве.
Прежний максимум 7 января зафиксирован в 2007 году, когда температура поднялась до 3,5 градусов тепла.
С началом первой рабочей недели года в Московский регион придут морозы, однако температура по-прежнему будет выше климатической нормы, которая составляет минус 8-9 градусов.
Следующая новость В Москве откроются пункты утилизации новогодних елей
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии