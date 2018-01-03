В Москве ожидается рекордно теплое Рождество

Синоптики прогнозируют рекордно теплое Рождество в Московском регионе, сообщили в Гидрометцентре России.

По словам собеседника «Интерфакса», 1 и 2 апреля температура воздуха в Москве превысила климатическую норму на 10 градусов.

В Рождество, 7 января температура днем может подняться до 4-5 градусов тепла, установив абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений в Москве.

Прежний максимум 7 января зафиксирован в 2007 году, когда температура поднялась до 3,5 градусов тепла.

С началом первой рабочей недели года в Московский регион придут морозы, однако температура по-прежнему будет выше климатической нормы, которая составляет минус 8-9 градусов.