В Москве ожидается оттепель
Потепление придет в столичный регион в ближайшее время, несмотря на сохраняющуюся морозную погоду в начале недели.
В понедельник днем синоптики обещают без существенных осадков, ночью ожидается до минус 11 градусов, а днем до 8 градусов мороза. Ветер будет дуть со скоростью , 2–7 метров в секунду.
В последующие дни начнет теплеть, ожидается повышение температуры воздуха до минус одного градуса.
К концу следующей недели ожидается оттепель, температура воздуха поднимется до плюс 3 градусов, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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