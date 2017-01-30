В Москве ожидается оттепель

Потепление придет в столичный регион в ближайшее время, несмотря на сохраняющуюся морозную погоду в начале недели.

В понедельник днем синоптики обещают без существенных осадков, ночью ожидается до минус 11 градусов, а днем до 8 градусов мороза. Ветер будет дуть со скоростью , 2–7 метров в секунду.

В последующие дни начнет теплеть, ожидается повышение температуры воздуха до минус одного градуса.

К концу следующей недели ожидается оттепель, температура воздуха поднимется до плюс 3 градусов, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».