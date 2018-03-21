В Москве ожидается мокрый снег
Москвичей 21 марта ожидает переменная облачность и небольшой снег, сообщили в Гидрометцентре столицы.
Ожидается, что температура воздуха днем составит от 0 до 2 градусов тепла.
Кроме того, синоптики предупреждают об усилении ветра, порывы которого могут достигать скорости от 5 до 10 метров в секунду.
На дорогах возможна гололедица, сообщает «Экономика сегодня».
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