В Москве ожидается мокрый снег

Москвичей 21 марта ожидает переменная облачность и небольшой снег, сообщили в Гидрометцентре столицы.

Ожидается, что температура воздуха днем составит от 0 до 2 градусов тепла.

Кроме того, синоптики предупреждают об усилении ветра, порывы которого могут достигать скорости от 5 до 10 метров в секунду.

На дорогах возможна гололедица, сообщает «Экономика сегодня».