В Москве ожидается короткое «бабье лето» в конце сентября
Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «бабье лето» в столице наступит в конце сентября или в начале октября.
- По расчетам Гидрометцентра, все-таки в конце следующей недели, который ассоциируется с окончанием месяца и в начале октября, мы прогнозируем три-четыре дня с температурой 15-16 градусов и ясным небом. Это будет такое позднее «бабье лето». Оно запоздало, но тут ничего не сделаешь, - цитирует его «Интерфакс».
По его словам, «бабье лето» по определению - это короткий период теплой ясной погоды после затяжного ненастья, а потому холодные и дождливые дни в Москве - необходимые условия прихода долгожданного тепла.
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