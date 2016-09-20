В Москве ожидается короткое «бабье лето» в конце сентября

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «бабье лето» в столице наступит в конце сентября или в начале октября.

- По расчетам Гидрометцентра, все-таки в конце следующей недели, который ассоциируется с окончанием месяца и в начале октября, мы прогнозируем три-четыре дня с температурой 15-16 градусов и ясным небом. Это будет такое позднее «бабье лето». Оно запоздало, но тут ничего не сделаешь, - цитирует его «Интерфакс».

По его словам, «бабье лето» по определению - это короткий период теплой ясной погоды после затяжного ненастья, а потому холодные и дождливые дни в Москве - необходимые условия прихода долгожданного тепла.