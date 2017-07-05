В Москве ограничили доступ к мощам Николая Чудотворца

В связи с увеличением числа прибывающих паломников, с 5 июля вводится новый режим доступа в храм Христа Спасителя с таким расчетом, чтобы все верующие смогли вернуться по домам и гостиницам на метро.

В штабе по организации паломничества пояснили, что в случае увеличения среднего времени ожидания более 9 часов, вход в очередь будет ограничиваться ориентировочно в 16:30.

Мощи будут находиться в храме Христа Спасителя в Москве до 12 июля, с 13 июля по 28 июля - в Санкт-Петербурге, отмечает ТАСС.