В Москве ограничили доступ к мощам Николая Чудотворца
В связи с увеличением числа прибывающих паломников, с 5 июля вводится новый режим доступа в храм Христа Спасителя с таким расчетом, чтобы все верующие смогли вернуться по домам и гостиницам на метро.
В штабе по организации паломничества пояснили, что в случае увеличения среднего времени ожидания более 9 часов, вход в очередь будет ограничиваться ориентировочно в 16:30.
Мощи будут находиться в храме Христа Спасителя в Москве до 12 июля, с 13 июля по 28 июля - в Санкт-Петербурге, отмечает ТАСС.
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