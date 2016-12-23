В Москве ограничат продажу алкоголя в праздники
В Москве, начиная с новогодней ночи и до конца рождественских праздников будет запрещена продажа алкоголя в местах народных гуляний.
Запрет будет касаться как крепких, так и слабоалкогольных напитков, в том числе и пива. Наряду с этим временно прекратится и продажа безалкогольных напитков в стеклянной таре.
Ограничения нацелены на профилактику правонарушений и травматизма, передает ТВЦ.
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