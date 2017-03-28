В Москве ограбили ювелирный салон
Трое грабителей, вооруженных пистолетом, ограбили ювелирный салон на востоке столицы.
Инцидент произошел на Щелковском шоссе. Злоумышленники разбили витрины молотками и арматурой, похитили драгоценности и скрылись на автомобиле.
Полиция ввела план «Перехват». Сначала правоохранители обнаружили брошенную налетчиками машину, а затем задержали и самих грабителей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Там уточнили, что подозреваемые в разбойном нападении задержаны в Московской области. Нападение на ювелирный салон совершили приезжие из разных регионов России. Двое из них ранее были судимы. Сумма похищенного не сообщается.
Следующая новость Ученые раскрыли косметические свойства активированного угля
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии