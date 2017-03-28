В Москве ограбили ювелирный салон

Трое грабителей, вооруженных пистолетом, ограбили ювелирный салон на востоке столицы.

Инцидент произошел на Щелковском шоссе. Злоумышленники разбили витрины молотками и арматурой, похитили драгоценности и скрылись на автомобиле.

Полиция ввела план «Перехват». Сначала правоохранители обнаружили брошенную налетчиками машину, а затем задержали и самих грабителей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Там уточнили, что подозреваемые в разбойном нападении задержаны в Московской области. Нападение на ювелирный салон совершили приезжие из разных регионов России. Двое из них ранее были судимы. Сумма похищенного не сообщается.