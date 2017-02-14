В Москве ограбили ювелира на 5 млн рублей

В Москве мастер-ювелир была ограблена двумя злоумышленниками. Стоимость похищенного превысила 5,4 миллиона рублей.

По словам ювелира, она разместила в интернете объявление о продаже украшений ручной работы. На него откликнулась женщина, которая попросила привезти изделия на дом. Когда мастер отправилась по указанному адресу, на нее напал мужчина и отобрал украшения.

Полицейским удалось задержать двух подозреваемых – мужчину 29 лет и женщину 25 лет. В ходе расследования была установлено, что они специально откликнулись на объявление с целью грабежа. Похищенные ювелирные изделия они сдали в ломбард.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело о разбое, они отправлены под арест, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

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