В Москве ограбили телеведущего Константина Михайлова
Популярный теле- и радиоведущий Константин Михайлов пострадал от грабителей в центре Москвы.
По словам Михайлова, на него напали неподалеку от ночного клуба на Моховой улице. Злоумышленников было трое. Один из них ударил ведущего, а остальные отобрали у него документы, банковские карты и ноутбук.
Столичные правоохранители начали поиск грабителей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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