В Москве ограбили телеведущего Константина Михайлова

Популярный теле- и радиоведущий Константин Михайлов пострадал от грабителей в центре Москвы.

По словам Михайлова, на него напали неподалеку от ночного клуба на Моховой улице. Злоумышленников было трое. Один из них ударил ведущего, а остальные отобрали у него документы, банковские карты и ноутбук.

Столичные правоохранители начали поиск грабителей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».