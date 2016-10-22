В Москве ограбили салон связи
Неизвестные ограбили салон сотовой связи в Москве, похищено более миллиона рублей, сообщает «Интерфакс».
- По предварительным данным, сумма похищенного составила 1 миллион 300 тысяч рублей, - сказал источник.
Нападение произошло на проспекте Вернадского. Установлено, что неизвестные в масках ворвались в салон, угрожали оружием, совершили ограбление.
Ведется розыск преступников.
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