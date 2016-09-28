В Москве ограбили салон связи
В Москве двое неизвестных зашли в один из салонов сотовой связи на улице Маршала Катукова, применив угрозы физической расправы, связали сотрудников салона и забрали денежные средства из кассы, 10 мобильных телефонов, после чего скрылись, сообщает агентство городских новостей "Москва"
«В полицию поступило сообщение о том, что в салон сотовой связи на ул. Маршала Катукова ворвались двое злоумышленников с похожим на пистолет предметом. Грозя кассиру и администратору, они связали их пластиковыми стяжками и украли деньги, а также 10 мобильных телефонов.
Общий ущерб составил около 500 тыс рублей»-, сообщили в столичном главке МВД.
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