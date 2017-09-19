В Москве ограбили банкомат на 40 млн рублей

На юго-востоке Москвы неизвестные злоумышленники взорвали банкомат. Их добычей стали более 40 миллионов рублей.

Инцидент произошел на Лермонтовском проспекте в ночь на 19 сентября. От действий грабителей пострадал банкомат Альфа-банка, сообщает «Мослента».

В столичном главке МВД отметили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 158 УК РФ (Кража). В настоящее время проводятся мероприятия по установлению личностей преступников и их задержанию.