В Москве ограбили банкомат на 40 млн рублей
На юго-востоке Москвы неизвестные злоумышленники взорвали банкомат. Их добычей стали более 40 миллионов рублей.
Инцидент произошел на Лермонтовском проспекте в ночь на 19 сентября. От действий грабителей пострадал банкомат Альфа-банка, сообщает «Мослента».
В столичном главке МВД отметили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 158 УК РФ (Кража). В настоящее время проводятся мероприятия по установлению личностей преступников и их задержанию.
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