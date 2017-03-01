В Москве официально появилась улица Андрея Карлова

Проектируемый проезд на пересечении Кутузовского проспекта и Большой Дорогомиловской улицы официально получил название улицы Андрея Карлова.

Кроме того, за площадью на пересечении 2-й Песчаной и Новопесчаной улиц закреплено название площади Фиделя Кастро.

Соответствующие таблички установлены 1 марта, рассказали ТАСС в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Российский дипломат Андрей Карлов погиб 19 декабря 2016 года в Турции – он был застрелен во время церемонии открытия посвященной РФ фотовыставки в Анкаре. Лидер Кубинской революции Фидель Кастро скончался в ноябре прошлого года в возрасте 90 лет.