В Москве официально появилась улица Андрея Карлова
Проектируемый проезд на пересечении Кутузовского проспекта и Большой Дорогомиловской улицы официально получил название улицы Андрея Карлова.
Кроме того, за площадью на пересечении 2-й Песчаной и Новопесчаной улиц закреплено название площади Фиделя Кастро.
Соответствующие таблички установлены 1 марта, рассказали ТАСС в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.
Российский дипломат Андрей Карлов погиб 19 декабря 2016 года в Турции – он был застрелен во время церемонии открытия посвященной РФ фотовыставки в Анкаре. Лидер Кубинской революции Фидель Кастро скончался в ноябре прошлого года в возрасте 90 лет.
Следующая новость Чиновник в Саратове украл раритетные книги на сумму в 1,2 млрд рублей
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии