В Москве объявлен план «Перехват» из-за убийства на востоке города

В столице объявлен план «Перехват» с целью найти подозреваемых в убийстве одного человека и ранении другого.

Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах. Собеседник агентства пояснил: «На востоке Москвы произошло убийство человека. Предположительно на серебристом автомобиле LADA Priora скрываются двое подозреваемых».

По его информации, в столице введен план «Перехват». Он добавил, что убийство произошло накануне на шоссе Энтузиастов. Тело мужчины с огнестрельным ранением нашли в квартире дома номер 98. Другой человек, по его данным, был ранен.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство», «Убийство двух и более лиц», «Незаконное хранение оружия».