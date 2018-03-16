В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности погоды

Жителей столичного региона предупредили об «оранжевом» уровне опасности погоды 17 марта.

Согласно прогнозам синоптиков, в выходные в Московском регионе сильно похолодает.

В ночь на 17 марта в столице и Подмосковье ожидается до минус семнадцати – девятнадцати градусов мороза.

Днем столбики термометров покажут семь- девять градусов ниже нуля.

«Оранжевый» уровень опасности обозначает опасную погоду и вероятность стихийных бедствий, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».