В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности погоды
Жителей столичного региона предупредили об «оранжевом» уровне опасности погоды 17 марта.
Согласно прогнозам синоптиков, в выходные в Московском регионе сильно похолодает.
В ночь на 17 марта в столице и Подмосковье ожидается до минус семнадцати – девятнадцати градусов мороза.
Днем столбики термометров покажут семь- девять градусов ниже нуля.
«Оранжевый» уровень опасности обозначает опасную погоду и вероятность стихийных бедствий, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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