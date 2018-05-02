В Москве объявлен «желтый» уровень опасности погоды

В ближайшие часы на Московскую область обрушится сильная гроза с порывами ветра до 20 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

В связи с ожидаемыми грозами и усилением ветра в Москве и области на 2 мая объявлен желтый уровень погодной опасности.

При этом в регионе установилась по-настоящему летняя жара. Синоптики обещают, что воздух 2 мая прогреется до 26-28 градусов, по области столбики термометров покажут 25-30 градусов тепла, сообщает «Интерфакс».