В Москве объявлен «желтый» уровень опасности погоды
В ближайшие часы на Московскую область обрушится сильная гроза с порывами ветра до 20 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
В связи с ожидаемыми грозами и усилением ветра в Москве и области на 2 мая объявлен желтый уровень погодной опасности.
При этом в регионе установилась по-настоящему летняя жара. Синоптики обещают, что воздух 2 мая прогреется до 26-28 градусов, по области столбики термометров покажут 25-30 градусов тепла, сообщает «Интерфакс».
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