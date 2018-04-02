В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
«Желтый» уровень опасности из-за сильного ветра и тумана объявлен в Московском регионе 2 апреля, говорится в сообщении Гидрометцентра России.
В понедельник москвичей ожидает дождливая погода с порывами ветра до 17 метров в секунду.
При этом столбики термометров поднимутся до 8 -10 градусов выше нуля, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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