В Москве объявлен «желтый» уровень опасности

«Желтый» уровень опасности из-за сильного ветра и тумана объявлен в Московском регионе 2 апреля, говорится в сообщении Гидрометцентра России.

В понедельник москвичей ожидает дождливая погода с порывами ветра до 17 метров в секунду.

При этом столбики термометров поднимутся до 8 -10 градусов выше нуля, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».