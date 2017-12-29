В Москве объявлен желтый уровень опасности погоды

Желтый уровень опасности погоды будет действовать в Москве 30 декабря, сообщили в Гидрометцентре столицы.

Уточняется, что в Московском регионе ожидается сильный туман.

«Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый. Погода потенциально опасна», — отметили синоптики. 29 декабря температура воздуха в Москве повторила рекорд 1975 и 1998 годов, достигнув отметки в 3,6 градуса выше нуля.

В Новогоднюю ночь столбики термометров не опустятся ниже двух градусов мороза, осадков не ожидается, сообщает Life.