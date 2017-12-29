В Москве объявлен желтый уровень опасности погоды
Желтый уровень опасности погоды будет действовать в Москве 30 декабря, сообщили в Гидрометцентре столицы.
Уточняется, что в Московском регионе ожидается сильный туман.
«Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый. Погода потенциально опасна», — отметили синоптики. 29 декабря температура воздуха в Москве повторила рекорд 1975 и 1998 годов, достигнув отметки в 3,6 градуса выше нуля.
В Новогоднюю ночь столбики термометров не опустятся ниже двух градусов мороза, осадков не ожидается, сообщает Life.
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