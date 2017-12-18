В Москве объявлен «желтый» уровень опасности погоды
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за резкого ухудшения погодных условий, сообщили в Гидрометцентре России.
Согласно прогнозу синоптиков, 18 декабря в Московском регионе ожидается сильный ветер и гололед. Оттепель и дожди сменит снегопад и метель.
Температура воздуха опустится ниже нулевой отметки.
«Желтый» уровень опасности означает, что погода потенциально опасна, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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