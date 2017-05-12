В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности
В Москве 13 мая объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за заморозков, сообщили в Гидрометцентре России.
Отмечается, что столбики термометров покажут отрицательную температуру только в ночное время. По прогнозу синоптиков, в ночь на 13 мая температура воздуха в столичном регионе составит минус один градус.
Днем в субботу и воскресенье ожидается до 13 градусов тепла, на улице будет пасмурно, но сухо.
«Желтый» уровень опасности по пятибалльной шкале означает, что погода потенциально опасна, сообщает «Вечерняя Москва».
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