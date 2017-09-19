В Москве обвиняемый сбежал из зала суда
В Москве мужчина, обвиняемый в умышленном причинении вреда здоровью, сбежал из зала Нагатинского суда.
Суд изменил обвиняемому меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. Однако отправлять в СИЗО оказалось некого, поскольку мужчина скрылся от следователя и покинул здание суда, сообщает «Интерфакс».
Прокуратура начала проверку в отношении следователя отдела полиции по району Москворечье-Сабурово, поскольку он нарушил требования уголовно-процессуального законодательства и не обеспечил обвиняемому конвой. Кроме того, он не уведомил суд и приставов об отсутствии полицейских для доставки мужчины в изолятор.
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