В Москве обокрали меховой салон на миллионы рублей
Неизвестные злоумышленники совершили крупную кражу из магазина в «Афимолл‐сити» в центре столицы.
В ночь на 6 мая воры вынесли из здания готовую продукцию на 3,6 миллиона рублей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, рассказали телеканалу «360» в пресс-службе столичного главка МВД.
В настоящее время проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия. Ведется поиск похитителей.
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