В Москве обокрали меховой салон на миллионы рублей

Неизвестные злоумышленники совершили крупную кражу из магазина в «Афимолл‐сити» в центре столицы.

В ночь на 6 мая воры вынесли из здания готовую продукцию на 3,6 миллиона рублей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, рассказали телеканалу «360» в пресс-службе столичного главка МВД.

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия. Ведется поиск похитителей.