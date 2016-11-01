В Москве обокрали киностудию имени Горького
Из Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького похищена кинопленка и оборудование для киносъемок. Стоимость украденного составляет около 3,5 миллионов рублей.
Пленка и оборудование принадлежали одному из компаний, занимающихся производством телепрограмм и кинофильмов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По факту пропажи возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Предполагается, что злоумышленников могло быть несколько, а оборудование было похищено в период с 28 по 31 октября.
Следующая новость Самая большая корова живет в Южной Австралии
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии