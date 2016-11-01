В Москве обокрали киностудию имени Горького

Из Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького похищена кинопленка и оборудование для киносъемок. Стоимость украденного составляет около 3,5 миллионов рублей.

Пленка и оборудование принадлежали одному из компаний, занимающихся производством телепрограмм и кинофильмов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По факту пропажи возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Предполагается, что злоумышленников могло быть несколько, а оборудование было похищено в период с 28 по 31 октября.

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