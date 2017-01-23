В Москве обнаружили около 150 нелегальных гостиниц
С начала года в столице России выявлены 148 нелегальных гостиниц и хостелов. Они не прошли классификацию, но продолжают оказывать услуги туристам.
Проверяющие выявили в нарушения указанными заведениями прав потребителей, пожарных и санитарно-эпидемиологических норм. Кроме того, расположение этих гостиниц в жилых домах создает неудобства для жильцов.
Списки нелегальных гостиниц и хостелов направлены управления МВД, МЧС и Роспотребнадзора по Москве, сообщают «Известия» со ссылкой на мэрию и правительство столицы.
Отмечается, что больше всего «серых» отелей приходится на Центральный округ.
Следующая новость В США начали расследование в отношении поисковика Yahoo
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии