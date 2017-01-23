В Москве обнаружили около 150 нелегальных гостиниц

С начала года в столице России выявлены 148 нелегальных гостиниц и хостелов. Они не прошли классификацию, но продолжают оказывать услуги туристам.

Проверяющие выявили в нарушения указанными заведениями прав потребителей, пожарных и санитарно-эпидемиологических норм. Кроме того, расположение этих гостиниц в жилых домах создает неудобства для жильцов.

Списки нелегальных гостиниц и хостелов направлены управления МВД, МЧС и Роспотребнадзора по Москве, сообщают «Известия» со ссылкой на мэрию и правительство столицы.

Отмечается, что больше всего «серых» отелей приходится на Центральный округ.