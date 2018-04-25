В Москве и области с 1 мая запретят сжигать траву и листья

С 1 мая на территории Московского региона вводится противопожарный режим.

Власти Москвы и Московской области планируют полностью запретить сжигание травы и листьев на весенне-летний сезон.

Отмечается, что для борьбы с природными пожарами группировка столичных сил и средств, планируемых для проведения профилактических мероприятий и тушения пожаров, составляет более 34 тысяч человек и более 4,5 тысячи единиц техники, передает Interfax.