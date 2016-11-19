В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности
В столице, Подмосковье и большинстве областей Центрального федерального округа объявлен «желтый» уровень погодной опасности.
Метеорологи прогнозируют сильный ветер, а в некоторых регионах еще и туман. Подобную погоду они считают «потенциально опасной», передает РИА «Новости». В связи с этим объявлен «желтый» уровень, который занимает третье место в шкале интенсивности опасных погодных явлений.
В минувшие выходные ледяной дождь стал причиной перебоев с электроснабжением в Подмосковье. Последствия аварий еще устраняются.
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