В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности

В столице, Подмосковье и большинстве областей Центрального федерального округа объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Метеорологи прогнозируют сильный ветер, а в некоторых регионах еще и туман. Подобную погоду они считают «потенциально опасной», передает РИА «Новости». В связи с этим объявлен «желтый» уровень, который занимает третье место в шкале интенсивности опасных погодных явлений.

В минувшие выходные ледяной дождь стал причиной перебоев с электроснабжением в Подмосковье. Последствия аварий еще устраняются.