В Москве ночные велосипедисты проехали 16 км
В столице России прошел третий по счету ночной велопарад. В нем приняли участие 10 тысяч человек.
Велосипедисты проехали от Фрунзенской до Пречистенской набережной и обратно. Дистанция составила 16 километров, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Мероприятие было организовано в целях популяризации велосипедного спорта.
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