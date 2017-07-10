В Москве ночные велосипедисты проехали 16 км

В столице России прошел третий по счету ночной велопарад. В нем приняли участие 10 тысяч человек.

Велосипедисты проехали от Фрунзенской до Пречистенской набережной и обратно. Дистанция составила 16 километров, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Мероприятие было организовано в целях популяризации велосипедного спорта.