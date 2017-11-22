В Москве несовершеннолетнему удалили яичко после драки

После драки несовершеннолетнего с сокурсником столичным медикам пришлось удалить 17‐летнему студенту правое яичко.

Оппонент ударил подростка ногой в пах. Удар был сильным, мальчику пришлось обратиться в больницу.

Драка между студентами столичного техникума произошла 9 ноября. 18-летний молодой человек ударил 17-летнего сокурсника ногой в пах. Спустя сутки пострадавший обратился в медучреждение, после чего о случившемся узнали правоохранители.

В течение двух недель за пострадавшим наблюдали медики, в результате у него диагностировали тупую травму мошонки, кровоизлияние в полость правого яичка и последующего размозжение ткани. Врачи решили удалить часть мошонки во избежание более печальных последствий, сообщает «Телеканал 360».

21 ноября злоумышленник был задержан. В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшего за собой потерю какого-либо органа или утрату органом его функций». Максимальное наказание за данное преступление - восемь лет заключения.