В Москве неизвестный захватил заложников
Злоумышленник насильно удерживает семью из трех человек.
Инцидент произошел в одном из жилых домов по улице Молостовых на востоке столицы. Туда направлен отряд росгвардейцев, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Согласно предварительным данным, злоумышленник вооружен. Во время захвата заложников он сделал один выстрел в потолок. Не исключается, что в результате происшествия могут быть пострадавшие.
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