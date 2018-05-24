В Москве неизвестный захватил заложников

Злоумышленник насильно удерживает семью из трех человек.

Инцидент произошел в одном из жилых домов по улице Молостовых на востоке столицы. Туда направлен отряд росгвардейцев, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Согласно предварительным данным, злоумышленник вооружен. Во время захвата заложников он сделал один выстрел в потолок. Не исключается, что в результате происшествия могут быть пострадавшие.