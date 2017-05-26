В Москве неизвестный обстрелял двух женщин

На юго-востоке Москвы неизвестный мужчина устроил с балкона стрельбу из пневматического пистолета. В результате два человека получили ранения.

Инцидент произошел на Грайвороновской улице рассказала РИА «Новости» источник в правоохранительных органах. Пострадали две женщины: одна была ранена в ногу, другая – в голову.

Стрелок с места происшествия скрылся, полиция ведет его розыск.