В Москве неизвестный обстрелял двух женщин
На юго-востоке Москвы неизвестный мужчина устроил с балкона стрельбу из пневматического пистолета. В результате два человека получили ранения.
Инцидент произошел на Грайвороновской улице рассказала РИА «Новости» источник в правоохранительных органах. Пострадали две женщины: одна была ранена в ногу, другая – в голову.
Стрелок с места происшествия скрылся, полиция ведет его розыск.
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