В Москве неизвестный облил краской фотографии конфликта в Донбассе

В Сахаровском центре в Москве неизвестный испортил краской из баллона фотографии, посвященные войне в Донбассе. Целью вандала стали работы победителей конкурса "Прямой взгляд" Александра Васюковича и Сергея Лойко.

На фотографиях были изображены бойцы батальона "Донбасс", сообщает "Интерфакс". Кроме того, в сюжетах работ фигурировали украинские военные.

В Сахаровском центре заявили, что не будут восстанавливать испорченные экспонаты, поскольку галеристы не в состоянии обеспечить их сохранность. Организаторы выставки решили не подавать заявление в полицию.