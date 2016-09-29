В Москве неизвестный облил краской фотографии конфликта в Донбассе
В Сахаровском центре в Москве неизвестный испортил краской из баллона фотографии, посвященные войне в Донбассе. Целью вандала стали работы победителей конкурса "Прямой взгляд" Александра Васюковича и Сергея Лойко.
На фотографиях были изображены бойцы батальона "Донбасс", сообщает "Интерфакс". Кроме того, в сюжетах работ фигурировали украинские военные.
В Сахаровском центре заявили, что не будут восстанавливать испорченные экспонаты, поскольку галеристы не в состоянии обеспечить их сохранность. Организаторы выставки решили не подавать заявление в полицию.
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