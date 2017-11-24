В Москве неизвестные украли икру на 10 млн рублей
В Москве зафиксированы два крупных хищения икры на общую сумму почти в 10 миллионов рублей.
Так, на продуктовой базе в Ступинском проезде неизвестные получили партию черной икры на сумму в девять миллионов рублей. Злоумышленники погрузили продукт в автомобиль и скрылись, не расплатившись, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве рассказали РИА «Новости» о хищении 300 килограммов красной икры, совершенном по аналогичной схеме. Стоимость похищенного составила 900 тысяч рублей. Полиция ведет поиск злоумышленников.
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