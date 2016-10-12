В Москве неизвестные напали на 9-летнюю дочь Федора Емельяненко

В Москве неизвестные напали на 9-летнюю дочь президента Союза ММА России Федора Емельяненко. Некоторое время назад боец осудил проведение в Чечне детских боев без правил.

Как сообщает «Вести.ру», в НИИ детской хирургии подтвердили, что в это учреждение после избиения неизвестным мужчиной поступила несовершеннолетняя дочь Федора Емельяненко. Изначально об инциденте сообщил «Московский комсомолец».

4 октября 10-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмад в бою на турнире по смешанным единоборствам победил соперника нокаутом за 14 секунд. После этого боя разгорелся скандал в прессе и интернете.

Федор Емельяненко осудил проведение подобных боев с участием детей. В свою очередь, Кадыров-старший усмотрел в словах Федора неуважительное отношение к турниру Grand Prix Akhmat-2016, а также нарушение этики и морали по отношению к своим детям.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: происшествия
Следующая новость В России может быть остановлено производство безалкогольного пива

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО