В Москве неизвестные напали на 9-летнюю дочь Федора Емельяненко

В Москве неизвестные напали на 9-летнюю дочь президента Союза ММА России Федора Емельяненко. Некоторое время назад боец осудил проведение в Чечне детских боев без правил.

Как сообщает «Вести.ру», в НИИ детской хирургии подтвердили, что в это учреждение после избиения неизвестным мужчиной поступила несовершеннолетняя дочь Федора Емельяненко. Изначально об инциденте сообщил «Московский комсомолец».

4 октября 10-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмад в бою на турнире по смешанным единоборствам победил соперника нокаутом за 14 секунд. После этого боя разгорелся скандал в прессе и интернете.

Федор Емельяненко осудил проведение подобных боев с участием детей. В свою очередь, Кадыров-старший усмотрел в словах Федора неуважительное отношение к турниру Grand Prix Akhmat-2016, а также нарушение этики и морали по отношению к своим детям.