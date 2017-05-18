В Москве назвали самые редкие имена новорожденных
Список необычных имен, которыми назвали родители своих детей, рожденных в Москве с начала текущего года, опубликован на сайте мэрии столицы.
Согласно документу, в 2017 году Москве родились две Офелии, две Серены две Юноны и Ума. В список редких имен попало также некогда популярное имя Зинаида. Всего лишь две девочки получили это имя с начала года.
Кроме того, в начале 2017 года в Москве родились Лавр, Ахиллес, Потап и два Фомы.
Распространенными именами детей в Москве в первом квартале стали Элизабет, Франческа, Паола, Ирис и Джулия.
Ранее в России был принят закон, запрещающий давать детям странные или неблагозвучные имена, содержащие цифры, знаки препинания или аббревиатуры, сообщает «Экономика сегодня».
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