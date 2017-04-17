В Москве найден труп женщины, обглоданный крысами

На востоке столицы сотрудниками полиции обнаружен завернутый в ткань мумифицированный труп неизвестной женщины.

Неприятная находка обнаружена по адресу - улица Красный Казанец, владение 18.

Труп направили для исследования в морг. Причина смерти и обстоятельства произошедшего устанавливается, сообщает РИАМО.

По предварительной информации, давность наступления смерти составляет около 6 месяцев. Эксперты отмечают повреждения мягких тканей на теле погибшей, напоминающих укусы грызунов, предположительно, крыс.