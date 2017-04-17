В Москве найден труп женщины, обглоданный крысами
На востоке столицы сотрудниками полиции обнаружен завернутый в ткань мумифицированный труп неизвестной женщины.
Неприятная находка обнаружена по адресу - улица Красный Казанец, владение 18.
Труп направили для исследования в морг. Причина смерти и обстоятельства произошедшего устанавливается, сообщает РИАМО.
По предварительной информации, давность наступления смерти составляет около 6 месяцев. Эксперты отмечают повреждения мягких тканей на теле погибшей, напоминающих укусы грызунов, предположительно, крыс.
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