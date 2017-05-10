В Москве найден костяной слон Ивана Грозного

В центре Москвы во время земляных работ по замене газовых коммуникаций на Пречистенке найден артефакт XVI века.

Находка – шахматная костяная фигура слона, внутри которой археологи обнаружили десять серебряных монет ручной чеканки, отмечает Life.ru.

Археологи рассуждают, что если в каждой из 32 фигур набора шахмат была подобная закладка, то общая сумма спрятанных денег могла достигать 160 копеек. Других фигур пока найдено не было.

Находки покрыли специальным защитным составом, чтобы уберечь артефакты от разрушения.