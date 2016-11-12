В Москве напали на журналистов Life
Издание Life сообщило о нападении на двух сотрудников. В результате избиения журналисты серьезно пострадали.
По данным издания, к журналистам подъехали два автомобиля: Mercedes и Land Cruiser. Вышедшие оттуда люди избили сотрудников СМИ. Нападавших было шестеро, сообщает издание "Известия".
Инцидент произошел в ночь с 11 на 12 ноября. К пострадавшим подбежала их спутница, которая подняла крик и спугнула злоумышленников. Пострадавшие обратились в травмпункт, а потом и в отдел полиции ЮАО.
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