В Москве напали на журналистов Life

Издание Life сообщило о нападении на двух сотрудников. В результате избиения журналисты серьезно пострадали.

По данным издания, к журналистам подъехали два автомобиля: Mercedes и Land Cruiser. Вышедшие оттуда люди избили сотрудников СМИ. Нападавших было шестеро, сообщает издание "Известия".

Инцидент произошел в ночь с 11 на 12 ноября. К пострадавшим подбежала их спутница, которая подняла крик и спугнула злоумышленников. Пострадавшие обратились в травмпункт, а потом и в отдел полиции ЮАО.