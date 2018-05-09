В Москве начался Парад Победы
В столице России стартовал военный парад в честь 73-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В торжественном мероприятии участвуют 33 парадных расчета, состоящих из офицеров и солдат различных воинских частей и соединений, курсантов военно-учебных заведений, а также представителей ФСБ, МЧС и Росгвардии.
Зрители парада также увидят свыше 200 образцов военной техники. В частности, по Красной площади пройдут новейшие танки «Армата», боевые машины «Терминатор», гаубицы «Коалиция-СВ», роботы «Уран». Что касается авиации, то в числе 75 самолетов и вертолетов в параде примут участие истребители пятого поколения Су-57 и МиГ-29 СМТ, а также авиакомплексы «Кинжал», сообщает ТАСС.
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