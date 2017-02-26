В Москве началось шествие в память о Борисе Немцове
В Москве начался марш памяти об убитом политике Борисе Немцове. Участники пройдут от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.
По завершении акции все желающие смогут возложить цветы на месте убийства Немцова - на Большом Москворецком мосту. К началу шествия собралось порядка 3-3,5 тысяч человек. Ожидается, что марш памяти соберет около 30 тысяч участников.
В целях безопасности подъезды к маршу перекрыты двумя рядами самосвалов и поливальных машин, сообщает Republic.
Борис Немцов был убит два года назад 27 февраля. Следователи назвали заказчиком и организатором убийства бывшего бойца батальона «Север» МВД Чечни Руслан Мухудинов, а исполнителем – Заура Дадаева.
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