В Москве началось шествие в память о Борисе Немцове

В Москве начался марш памяти об убитом политике Борисе Немцове. Участники пройдут от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.

По завершении акции все желающие смогут возложить цветы на месте убийства Немцова - на Большом Москворецком мосту. К началу шествия собралось порядка 3-3,5 тысяч человек. Ожидается, что марш памяти соберет около 30 тысяч участников.

В целях безопасности подъезды к маршу перекрыты двумя рядами самосвалов и поливальных машин, сообщает Republic.

Борис Немцов был убит два года назад 27 февраля. Следователи назвали заказчиком и организатором убийства бывшего бойца батальона «Север» МВД Чечни Руслан Мухудинов, а исполнителем – Заура Дадаева.