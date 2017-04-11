В Москве началось прощание с поэтом Евтушенко
В Москве началась церемония прощания с поэтом Евгением Евтушенко. Она проходит в Центральном Доме литераторов.
Организаторы готовятся к наплыву желающих проститься с поэтом. Здание оцеплено полицией, установлены специальные заграждения.
Гражданская панихида начнется в 11:00 мск. Ее будет вести советский и российский литературный критик, профессор Литературного института имени А. М. Горького Евгений Сидоров, передает ТАСС.
Прощание продлится до 13 часов. После этого гроб с телом поэта доставят в Переделкино. На отпевании и похоронах будут присутствовать только ближайшие родственники.
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