В Москве началось праздничное первомайское шествие

В Москве проходит посвященная Празднику весны и труда акция. В ней принимают участие представители всех столичных профсоюзов, парламентских фракций, студенты, ветераны.

Шествие проходит под лозунгом «За достойный труд, зарплату, жизнь». «Самое главное наше требование – это, безусловно, повышение заработной платы, переход к экономике развития, основанный на повышении платежеспособного спроса населения», - сказал РИА «Новости» лидер Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков

Он добавил, что профсоюзы выступают за улучшение условий труда, создание высокопроизводительных рабочих мест, снижение вредных факторов на производстве и требуют выполнения социальных гарантий.

В Федерации профсоюзов отметили, что акции и шествия пройдут 1 мая более, чем в 700 населенных пунктов по сей стране. Ожидается, что в них примут участие свыше двух с половиной миллионов человек.