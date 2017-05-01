В Москве началось праздничное первомайское шествие

В Москве проходит посвященная Празднику весны и труда акция. В ней принимают участие представители всех столичных профсоюзов, парламентских фракций, студенты, ветераны.

Шествие проходит под лозунгом «За достойный труд, зарплату, жизнь». «Самое главное наше требование – это, безусловно, повышение заработной платы, переход к экономике развития, основанный на повышении платежеспособного спроса населения», - сказал РИА «Новости» лидер Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков

Он добавил, что профсоюзы выступают за улучшение условий труда, создание высокопроизводительных рабочих мест, снижение вредных факторов на производстве и требуют выполнения социальных гарантий.

В Федерации профсоюзов отметили, что акции и шествия пройдут 1 мая более, чем в 700 населенных пунктов по сей стране. Ожидается, что в них примут участие свыше двух с половиной миллионов человек.

Новости по теме
Теги:
События: общество
Следующая новость Новые требования к экзаменаторам ГИБДД вступили в силу

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО