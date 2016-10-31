В Москве начальника охраны фирмы ограбили на 7,5 миллиона рублей
На юго-востоке Москвы неизвестные напали на начальника службы безопасности одной из столичных фирм. Его избили и ограбили. Известно, что при себе у пострадавшего были деньги фирмы в размере 7,5 миллиона рублей.
Преступники напали на мужчину около дома №10 по улице Шумилова. Инцидент произошел в минувшие выходные. Трое неизвестных несколько раз ударили кастетом по лицу пострадавшего и забрали у него сумку с деньгами, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Полиция ведет поиск преступников.
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