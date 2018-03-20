В Москве начались испытания беспилотников-курьеров
В технополисе «Москва» началось тестирование программного обеспечения, благодаря которому беспилотные летательные аппараты могут использоваться в качестве курьеров.
Дроны-курьеры могут быть использованы в крупных магазинах, на складах и предприятиях. В частности, для срочной доставки малогабаритных грузов, корреспонденции и тому подобного. Программное обеспечение позволяет управлять ими с помощью смартфона, планшета или компьютера.
Кроме того, планируется использовать дроны для мониторинга территории в районе Борисовских прудов. С их помощью спасатели смогут вычислять тех, кто нарушает правила пожарной безопасности и попавших в беду купальщиков, сообщает «ТВ Центр».
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