В Москве начались испытания беспилотников-курьеров

В технополисе «Москва» началось тестирование программного обеспечения, благодаря которому беспилотные летательные аппараты могут использоваться в качестве курьеров.

Дроны-курьеры могут быть использованы в крупных магазинах, на складах и предприятиях. В частности, для срочной доставки малогабаритных грузов, корреспонденции и тому подобного. Программное обеспечение позволяет управлять ими с помощью смартфона, планшета или компьютера.

Кроме того, планируется использовать дроны для мониторинга территории в районе Борисовских прудов. С их помощью спасатели смогут вычислять тех, кто нарушает правила пожарной безопасности и попавших в беду купальщиков, сообщает «ТВ Центр».